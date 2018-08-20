Тарифи на транспортування нафти в Україні планують підвищити
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Україні планується поетапне зростання тарифів на транспортування нафти. Перший етап заплановано на I квартал 2019 року, передає УНН з посиланням на “Укртранснафту”.
“Планується поетапне підвищення тарифів на транспортування нафти. Перший етап підвищення тарифів на послуги транспортування нафти магістральними нафтопроводами для вітчизняних споживачів заплановано на I квартал 2019 року (за умови прийняття відповідного документу, — ред.)”, — повідомили у компанії.
Як пояснили в “Укртранснафті”, влітку 2017 року НКРЕКП прийняла постанову про затвердження нового Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами.
Зі свого боку “Укртранснафта” підготувала пакет документів для зміни діючих тарифів на транспортування нафти, які б враховували специфіку роботи нафтотранспортної системи України в сучасних умовах і дозволили б запровадити ефективну економічно обґрунтовану тарифну політику.
Запропоновані розрахунки винесли на громадські обговорення. У результаті чого сторони дійшли згоди, що вітчизняні підприємства нафтовидобувної та нафтопереробної галузей не готові до стрімкого підвищення тарифів, і це призведе до значного фінансового навантаження на українського замовника.
“Враховуючи це, „Укртранснафта“ запропонувала поетапний перерахунок тарифів — протягом трьох років. На початку 2018 року Товариство подало відповідні пропозиції до НКРЕКП з метою внесення змін у Порядок”, — зауважили у компанії.
Наразі Проект про затвердження змін до Порядку винесено на громадські обговорення, які продовжаться до 17 вересня 2018 року. Компанія очікує, що зміни у Порядок наберуть чинності вже цієї осені, після чого до НКРЕКП буде надано нові розрахунки тарифів і розпочато процедуру їх обговорення та затвердження.
Нагадаємо, ремонт на нафтопроводі “Дружба” виконується без зупинення процесу транспортування нафти. Обмежень у перекачуванні нафти для замовників немає.