Тарантино снимет вместо "Кинокритика" другой фильм, который станет финальным в его карьере

Квентин Тарантино предшествовал снимать "Кинокритика", как свой 10-й и последний фильм. Согласно сообщениям, Тарантино снимет совсем другую ленту, которая должна стать финальной в его творчестве. Об этом пишет издание NME, передает УНН.

Детали

Согласно отчету Deadline Hollywood, неизвестные источники рассказали им, что режиссер "просто передумал" снимать фильм "Кинокритика". В отчете Deadline также отмечается, что ранее ходили слухи о том, что Тарантино переписывает сценарий, и что производство фильма отложено из-за забастовок сценаристов и актеров.

Напомним, в анонсированной ранее ленте Тарантино "Кинокритик" должен был сыграть Брэд Питт. Он был прикреплен к The Movie Critic как главный актер.

Зато Deadline сообщает, что Тарантино сосредоточится на совершенно новом проекте для своего десятого и последнего фильма. Однако, сам Квентин Тарантино еще не подтвердил предполагаемую отмену The Movie Critic.

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Ранее Тарантино комментировал будущую картину "Кинокритик", как ту что расскажет историю о реальном киножурналисте для "порноганчирки", которую он часто читал в детстве.

Он писал о мейнстримовом кино и был второстепенным критиком. ... Но я считаю, что он был очень хорошим критиком. Он был циничным, как черт. Его обзоры были нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, кем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком. - рассказал Тарантино.

Отчет Deadline появился вскоре после того, как опубликованный в начале этого месяца список Production Weekly предположил, что съемки фильма "Кинокритик" начнутся осенью этого года.