Квентин Тарантино запросив Брэда Питта зіграти у своєму останньому фільмі – The Hollywood Reporter

Квентін Тарантіно запросив Бреда Піта зіграти у своєму новому фільмі. Мова йде про роль у картині "Кінокритик". Про це пише журнал The Hollywood Reporter, передає УНН.

Бред Пітт хоче возз’єднатися з Квентіном Тарантіно для фільму "Кінокритик", свого 10-го і, очевидно, останнього фільму. – повідомили джерела The Hollywood Reporter.

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Видання стверджує, що гра Бреда Пітта у майбутньому фільмі Квентіна Тарантіно "Кінокритик" вже вирішена. Однак, у журналістів не має інформації, чи є у Пітта угода щодо фільму з Тарантіно.

Зазначається, що аактор буде прив’язаний до роботи над гоночним фільмом Формули-1 для Apple і режисера Джозефа Косінського протягом більшої частини цього року. Тоді як зйомки над картиною "The Movie Critic" заплановані на кінець цього року, або на початок 2025 року.

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Дует раніше співпрацював над фільмами "Безславні виродки" (2009) і "Одного разу в Голлівуді" (2019). Ці кінокартини принесли Пітту "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану за роль каскадера Кліффа Бута.

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