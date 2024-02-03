Квентин Тарантино пригласил Брэда Питта сыграть в своем последнем фильме - The Hollywood Reporter

Квентин Тарантино пригласил Брэда Пита сыграть в своем новом фильме. Речь идет о роли в картине "Кинокритик". Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter, передает УНН.

Брэд Питт хочет воссоединиться с Квентином Тарантино для фильма "Кинокритик", своего 10-го и, очевидно, последнего фильма. - сообщили источники The Hollywood Reporter.

Детали

Издание утверждает, что игра Брэда Питта в предстоящем фильме Квентина Тарантино "Кинокритик" уже решена. Однако, у журналистов нет информации, есть ли у Питта соглашение по фильму с Тарантино.

Отмечается, что актер будет привязан к работе над гоночным фильмом Формулы-1 для Apple и режиссера Джозефа Косинского в течение большей части этого года. Тогда как съемки над картиной "The Movie Critic" запланированы на конец этого года, или на начало 2025 года.

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Дополнительно

Дуэт ранее сотрудничал над фильмами "Бесславные ублюдки" (2009) и "Однажды в Голливуде" (2019). Эти кинокартины принесли Питту "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль каскадера Клиффа Бута.

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