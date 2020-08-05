Таран встретился с послом Британии: о чем договорились

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84015 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102094 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126990 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107504 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127534 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101305 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран и чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс провели встречу во время которой обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности, ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, содействие Великобритании в восстановлении возможностей ВМС ВС Украины, состояние и перспективы создания и деятельности директората политики в сфере обороны Министерства обороны Украины. А также, предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и дальнейшие шаги по этому направлению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мелинда Симмонс подтвердила неизменность политики Великобритании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отметила успехи на пути проведения реформы оборонного ведомства и выразила заверения относительно поддержки Украины в ее стремлении укреплять обороноспособность государства, перенимать евроатлантические подходы, стандарты и внедрять их в Вооруженных Силах.

Так, министр обороны Украины поблагодарил британских партнеров за содействие в подготовке украинских подразделений в составе операции ORBITAL, а также пригласил британскую сторону принять активное участие в учениях "Объединенные усилия - 2020" в конце сентября 2020 года.

"Андрей Таран и Мелинда Симмонс договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество в сфере безопасности и обороны для повышения боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, обеспечения стабильности в регионе, а также улучшения взаимосовместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО", - добавляется в сообщении.

Напомним, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Ґаладзой обсудили вопросы децентрализации и местных выборов в Украине, приоритетов региональной политики в Украине на период 2021-2027 годы и внедрение гендерного равенства в деятельности Минрегиона.

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