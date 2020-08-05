Таран зустрівся із послом Британії: про що домовились
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран та надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс провели зустріч під час якої обговорили безпекову ситуацію на Сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Сторони обговорили стан та перспективи розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, безпекову ситуацію на Сході України, сприяння Великої Британії у відновленні спроможностей ВМС ЗС України, стан та перспективи створення та діяльності директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України. А також, надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями та подальші кроки за цим напрямом", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що Мелінда Сіммонс підтвердила незмінність політики Великої Британії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, відзначила успіхи на шляху проведення реформи оборонного відомства та висловила запевнення стосовно підтримки України у її прагненні зміцнювати обороноздатність держави, переймати євроатлантичні підходи, стандарти та впроваджувати їх у Збройних Силах.
Так, міністр оборони України подякував британським партнерам за сприяння у підготовці українських підрозділів у складі операції ORBITAL, а також запросив британську сторону взяти активну участь у навчаннях "Об’єднані зусилля — 2020" наприкінці вересня 2020 року.
"Андрій Таран та Мелінда Сіммонс домовились продовжувати взаємовигідну співпрацю у сфері безпеки та оборони задля підвищення бойового потенціалу Збройних Сил України, забезпечення стабільності у регіоні, а також покращення взаємосумістності зі збройними силами країн-членів НАТО", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою обговорили питання щодо децентралізації та місцевих виборів в Україні, пріоритетів регіональної політики в Україні на період 2021-2027 роки та впровадження ґендерної рівності в діяльності Мінрегіону.