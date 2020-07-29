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Міністр розвитку громад та територій Чернишов зустрівся з послом Канади в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою обговорили питання щодо децентралізації та місцевих виборів в Україні, пріоритетів регіональної політики в Україні на період 2021-2027 роки та впровадження ґендерної рівності в діяльності Мінрегіону. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Так, міністр висловив вдячність Канаді за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за постійне запровадження і розширення санкцій щодо Росії у зв’язку з анексією Криму та ескалацією на сході України, багаторічну плідну співпрацю, технічну допомогу, яка надається для підтримки пріоритетних реформ децентралізації та регіонального розвитку, а також впровадження ґендерної рівності.

Також очільник Мінрегіону зазначив, що в Україні наразі триває надзвичайно складний і відповідальний етап реформи місцевого самоврядування.

"Завдяки спільним зусиллям уряду, парламенту, Офісу Президента, за участі асоціацій органів місцевого самоврядування та експертів, міжнародної технічної підтримки вдалось прийняти важливі законодавчі акти, визначено адміністративні центри та затверджено території 1470 територіальних громад, створено нові 136 районів в областях та Криму", – зазначив Чернишов.

Міністр наголосив, що "урядом визначені доволі амбітні завдання, які мають бути виконані у стислі терміни. Їх реалізація потребує схвалення у найближчій перспективі Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, перегляду та актуалізації регіональних стратегії розвитку в усіх областях. Впровадження сучасних підходів до конкурсного відбору проектів в рамках секторальних програм на засадах прозорості та відповідності стратегічним пріоритетам".

"Під час обговорення питання впровадження ґендерної рівності в діяльності Мінрегіону, Олексій Чернишов наголосив на важливості імплементації ґендерної рівності в Україні та продовженні співпраці з канадською стороною", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що Мінрегіоном одним із перших було розроблено та затверджено "Кодекс рівних можливостей". Також завдяки співпраці з проектом ООН Жінки в Україні було впроваджено ґендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, реалізовано проект "Школа нормопроектувальника" для співробітників Міністерства, розроблено та затверджено «Стратегію ґендерної рівності Мінрегіону на 2019-2021 роки".

"Децентралізація змінить Україну. Програми економічного розвитку регіонів здатні відкрити її великий потенціал. З досвіду Канади ми знаємо, що ефективне залучення громадян до розробки та впровадження таких реформ є ключовим. Впровадження підходу, що базується на громадяноцентричності та обґрунтованості, передбачає аналіз потреб різних груп людей, на які ці реформи впливатимуть. Це означає спільний пошук креативних рішень, що базуються на досвіді та найкращих світових практиках. Єдині реформи, які вартують інвестицій – це реформи, які проваджуються на таких принципах", – відзначила Ґаладза.

Нагадаємо, Канада підтримує реформу СБУ й готова надати необхідну допомогу.

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