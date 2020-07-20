Канада підтримує реформу СБУ й готова надати необхідну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Україна та Канада готові до більш плідного співробітництва у безпековій сфері. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
Так, перспективи розширення такої співпраці Голова Служби безпеки України Іван Баканов та Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза обговорили під час офіційної зустрічі.
Повідомляється, що голова СБ України Іван Баканов подякував канадським партнерам за пропозицію, а також зауважив, що розвиток міжнародної взаємодії є надзвичайно важливим для ефективної боротьби з сучасними викликами.
"Для Служби безпеки України Канада є надійним стратегічним партнером, тому ми зацікавлені в обміні найкращими практиками й знаннями. У свою чергу СБУ готова ділитися набутим за останні роки досвідом успішної протидії гібридній агресії Російської Федерації", - зауважив Баканов.
Нагадаємо, у СБУ розповіли, як буде проходити реформа відомства.