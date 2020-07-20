Канада підтримує реформу СБУ й готова надати необхідну допомогу

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19 березня, 18:42 • 97051 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 136596 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115527 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129910 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134433 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124125 перегляди

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Україна та Канада готові до більш плідного співробітництва у безпековій сфері. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, перспективи розширення такої співпраці Голова Служби безпеки України Іван Баканов та Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза обговорили під час офіційної зустрічі.

Повідомляється, що голова СБ України Іван Баканов подякував канадським партнерам за пропозицію, а також зауважив, що розвиток міжнародної взаємодії є надзвичайно важливим для ефективної боротьби з сучасними викликами.

"Для Служби безпеки України Канада є надійним стратегічним партнером, тому ми зацікавлені в обміні найкращими практиками й знаннями. У свою чергу СБУ готова ділитися набутим за останні роки досвідом успішної протидії гібридній агресії Російської Федерації", - зауважив Баканов.

Нагадаємо, у СБУ розповіли, як буде проходити реформа відомства.

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