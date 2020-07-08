У СБУ розповіли, як буде проходити реформа відомства

"Кожна країна конструює свою спеціальну службу, виходячи з наявних безпекових реалій і певного традиційно-історичного підходу. На сьогодні наша безпекова реалія – це війна з Російською Федерацією, окуповані території, підривна діяльність з боку російських спецслужб", – зазначив Пунь.

Він підкреслив, що з такими викликами наразі не стикається жодна інша країна Європи. Тож позбавляти СБУ правоохоронних функцій і перетворювати її на суто інформаційну спеціальну службу, що вважається кращою практикою в ЄС, в існуючих безпекових реаліях не зовсім доречно.

При цьому він зазначив, що у країнах ЄС, які у 90-х роках мали схожі до українських "вихідні" позиції, а саме - вийшли із так званого "соціалістичного табору", спецслужби мають правоохоронні повноваження. Зокрема, у Польщі спецслужба за функціями подібна до СБУ, у двох країнах Балтії спецслужби теж мають право досудового розслідування.

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Також Пунь деталізував загальний алгоритм реформи.

Так, перший крок – прийняття закону "Про Службу безпеки України", що визначить нові завдання для СБУ.

Потім відбудеться впровадження нової структури спецслужби і поступове скорочення особового складу. Воно відбуватиметься у тому числі за рахунок впровадження системи електронного документообігу, аналітичних систем.

Зазначається, що основні цінності, які закладає реформа, – це дотримання прав і свобод людини, політична та операційна незалежність СБУ, професійність, доброчесність, адаптивність і технологічність.

"Наше основне завдання у межах реформування Служби безпеки – це створити сучасну, ефективну, спроможну спецслужбу", – зазначив Пунь.

Він сподівається, що закон буде прийнятий у 2020 році, оскільки "реформа є потребою сьогодення і на неї існує суспільний запит".

Нагадаємо, що 20 травня нардепи відправили на доопрацювання президентський законопроект про діяльність СБУ.