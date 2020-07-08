В СБУ рассказали, как будет проходить реформа ведомства

"Каждая страна конструирует свою специальную службу, исходя из имеющихся реалий безопасности и определенного традиционно-исторического подхода. В настоящее время наша реалия безопасности - это война с Российской Федерацией, оккупированные территории, подрывная деятельность со стороны российских спецслужб", - отметил Пунь.

Он подчеркнул, что с такими вызовами пока не сталкивается ни одна другая страна Европы. Поэтому лишать СБУ правоохранительных функций и превращать ее в чисто информационную специальную службу, которая считается лучшей практикой в ЕС, в существующих реалиях безопасности не совсем уместно.

При этом он отметил, что в странах ЕС, которые в 90-х годах имели похожие на украинские "выходные" позиции, а именно - вышли из так называемого "социалистического лагеря", спецслужбы имеют правоохранительные полномочия. В частности, в Польше спецслужба по функциям подобна СБУ, в двух странах Балтии спецслужбы имеют право досудебного расследования.

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Также Пунь детализировал общий алгоритм реформы.

Так, первый шаг - принятие закона "О Службе безопасности Украины", который определит новые задачи для СБУ.

Затем состоится внедрение новой структуры спецслужбы и постепенное сокращение личного состава. Оно будет проходить в том числе за счет внедрения системы электронного документооборота, аналитических систем.

Отмечается, что основные ценности, которые закладывает реформа - это соблюдение прав и свобод человека, политическая и операционная независимость СБУ, профессионализм, добродетель, адаптивность и технологичность.

"Наша основная задача в рамках реформирования Службы безопасности - это создать современную, эффективную, способную спецслужбу", - отметил Пунь.

Он надеется, что закон будет принят в 2020 году, поскольку "реформа является потребностью настоящего и на нее существует общественный запрос".

Напомним, что 20 мая нардепы отправили на доработку президентский законопроект о деятельности СБУ.