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Министр развития общин и территорий Чернышев встретился с послом Канады в Украине

Министр развития общин и территорий Чернышев встретился с послом Канады в Украине

Киев  •  УНН

 • 12396 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой обсудили вопросы децентрализации и местных выборов в Украине, приоритетов региональной политики в Украине на период 2021-2027 годов и внедрение гендерного равенства в деятельности Минрегиона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Так, министр выразил благодарность Канаде за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за постоянное внедрение и расширение санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и эскалацией на востоке Украины, многолетнее плодотворное сотрудничество, техническую помощь, предоставляемую для поддержки приоритетных реформ децентрализации и регионального развития, а также внедрение гендерного равенства.

Также глава Минрегиона отметил, что в Украине сейчас идет очень сложный и ответственный этап реформы местного самоуправления.

"Благодаря усилиям правительства, парламента, Офиса Президента с участием ассоциаций органов местного самоуправления и экспертов, международной технической поддержки удалось принять важные законодательные акты, определены административные центры и утверждены территории 1470 территориальных общин, созданы новые 136 районов в областях и Крыму", - отметил Чернышев.

Министр отметил, что "правительством определены достаточно амбициозные задачи, которые должны быть выполнены в сжатые сроки. Их реализация требует одобрения в ближайшей перспективе Государственной стратегии регионального развития на период до 2027 года, просмотра и актуализации региональных стратегии развития во всех областях. Внедрение современных подходов в конкурсный отбор проектов в рамках секторальных программ на принципах прозрачности и соответствия стратегическим приоритетам".

"При обсуждении вопроса внедрения гендерного равенства в деятельности Минрегиона, Алексей Чернышев подчеркнул важность имплементации гендерного равенства в Украине и продолжения сотрудничества с канадской стороной", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что Минрегионом одним из первых был разработан и утвержден "Кодекс равных возможностей". Также благодаря сотрудничеству с проектом ООН Женщины в Украине была введена гендерно-правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов, реализован проект "Школа нормопроектировщиков" для сотрудников Министерства, разработаны и утверждены "Стратегия гендерного равенства Минрегиона на 2019-2021 годы".

"Децентрализация изменит Украину. Программы экономического развития регионов способны открыть ее большой потенциал. По опыту Канады мы знаем, что эффективное привлечение граждан к разработке и внедрению таких реформ является ключевым. Внедрение подхода, основанного на гражданоцентричности и обоснованности, предполагает анализ потребностей различных групп людей, на которые эти реформы будут влиять. Это означает совместный поиск креативных решений, основанных на опыте и лучших мировых практиках. Единственные реформы, которые стоят инвестиций - это реформы, которые вводятся на таких принципах", - отметила Галадза.

Напомним, Канада поддерживает реформу СБУ и готова оказать необходимую помощь.

Украинские Национальные Новости

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