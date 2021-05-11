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Таран: основной угрозой национальной безопасности Украины является Российская Федерация

Киев • УНН

 • 24645 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Стратегии национальной безопасности государства основной угрозой национальной безопасности Украины определена Российская Федерация. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Безопасность страны" заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

Таран: основной угрозой национальной безопасности Украины является Российская Федерация

Цитата:

"В Стратегии национальной безопасности государства, о которой сегодня говорил Президент Владимир Зеленский, указано, что основной угрозой национальной безопасности Украины является Российская Федерация", - сказал министр.

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Детали

По его словам, Россия - это системная угроза, долгосрочная, страна-агрессор, которая представляет опасность для Украины.

"В Стратегии национальной безопасности Украины это было указано, и мы все четко видели, как Россия недавно дерзко продемонстрировала миру возможность, начатую широкомасштабной военной агрессии, сосредоточив на границах Украины беспрецедентное количество вооруженных регулярных формирований вооруженных сил РФ", - отметил Таран.

Он добавил, что в этом контексте очень важным вопросом является развитие потенциала сдерживания Украины.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пока не наблюдается реального уменьшения российского военного контингента и техники у границ Украины, он уменьшен приблизительно на 3,5 тыс. человек только во временно оккупированном Крыму.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, Россия до сих пор имеет около границы с Украиной около 100 тыс. военных, развернутых на пяти ключевых направлениях.

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