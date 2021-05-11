Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: під загрозою 65% українського кордону - Баканов

Так, зазначив голова СБУ, Росія відвела лише частину своєї армії від українських кордонів.

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“Подивіться на цю карту. Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Збройних Сил РФ, що розгорнуто вздовж кордону України і на окупованій території Криму, сягає близько 100 тис. осіб. Це станом на зараз — танки, бойові літаки, кораблі, ґвинтокрили, багатобатальонні тактичні групи та групи ракетних військ та артилерії. Можемо виділити 5 основних оперативних напрямків, але не варто забувати і про Білорусь, яка є потенційним союзником РФ, у разі, якщо Російська Федерація буде реалізовувати план вторгнення в Україну”, — сказав Баканов.

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Зокрема, з небезпечних напрямків можна виділити Сіверський, Слобожанський, Донецький, ОРДЛО та Кримське міжвидове обєднання військ.

Так, з його слів, доказом небезпеки з боку Мінська є останні спільні навчання Білорусі і РФ.

“Тобто, 65% українського кордону — вразливі, інші 35% на Західному напрямку також вимагають пильної уваги з боку нашої держави, адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах для того, аби впливати на ситуацію в Україні”, — додав очільник СБУ.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський минулого тижня повідомив, що наразі не спостерігається реального зменшення російського військового контингенту і техніки біля кордонів України, його зменшено на приблизно 3,5 тис. людей лише у тимчасово окупованому Криму.