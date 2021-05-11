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Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: під загрозою 65% українського кордону - Баканов

Київ • УНН

 • 47617 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Росія досі має біля кордону з Україною близько 100 тис. військових, що розгорнуті на п’яти ключових напрямках. Про це під час виступу на форумі “Україна 30. Безпека країни” повідомив голова Служби безпеки Іван Баканов, передає кореспондент УНН.

Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: під загрозою 65% українського кордону - Баканов

Так, зазначив голова СБУ, Росія відвела лише частину своєї армії від українських кордонів.

Цитата

“Подивіться на цю карту. Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Збройних Сил РФ, що розгорнуто вздовж кордону України і на окупованій території Криму, сягає близько 100 тис. осіб. Це станом на зараз — танки, бойові літаки, кораблі, ґвинтокрили, багатобатальонні тактичні групи та групи ракетних військ та артилерії. Можемо виділити 5 основних оперативних напрямків, але не варто забувати і про Білорусь, яка є потенційним союзником РФ, у разі, якщо Російська Федерація буде реалізовувати план вторгнення в Україну”, — сказав Баканов.

Деталі

Зокрема, з небезпечних напрямків можна виділити Сіверський, Слобожанський, Донецький, ОРДЛО та Кримське міжвидове обєднання військ.

Так, з його слів, доказом небезпеки з боку Мінська є останні спільні навчання Білорусі і РФ.

“Тобто, 65% українського кордону — вразливі, інші 35% на Західному напрямку також вимагають пильної уваги з боку нашої держави, адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах для того, аби впливати на ситуацію в Україні”, — додав очільник СБУ.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський минулого тижня повідомив, що наразі не спостерігається реального зменшення російського військового контингенту і техніки біля кордонів України, його зменшено на приблизно 3,5 тис. людей лише у тимчасово окупованому Криму.

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