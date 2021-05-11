Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: под угрозой 65% украинской границы - Баканов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Россия до сих пор имеет около границы с Украиной около 100 тыс. военных, развернутых на пяти ключевых направлениях. Об этом во время выступления на форуме “Украина 30. Безопасность страны” сообщил председатель Службы безопасности Иван Баканов, передает корреспондент УНН.
Так, отметил председатель СБУ, Россия отвела лишь часть своей армии от украинских границ.
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“Посмотрите на эту карту. Боевой и численный состав ударной группировки Вооруженных Сил РФ, развернутой вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма, составляет около 100 тыс. человек. Это по состоянию на сейчас — танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, многобатальйонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии. Можем выделить 5 основных оперативных направлений, но не стоит забывать и о Беларуси, которая является потенциальным союзником РФ, в случае, если Российская Федерация будет реализовывать план вторжения в Украину”, — сказал Баканов.
Детали
В частности, из опасных направлений можно выделить Северский, Слободской, Донецкий, ОРДЛО и Крымское межвидовое объединения войск.
Так, по его словам, доказательством опасности со стороны Минска являются последние совместные учения Беларуси и РФ.
“То есть, 65% украинской границы — уязвимы, остальные 35% на Западном направлении также требуют пристального внимания со стороны нашего государства, ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине”, — добавил глава СБУ.
Что было раньше
Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе сообщил, что пока не наблюдается реального уменьшения российского военного контингента и техники у границ Украины, он уменьшен приблизительно 3,5 тыс. человек только во временно оккупированном Крыму.