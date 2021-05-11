Таран: основною загрозою національної безпеки України є Російська Федерація
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Стратегії Національної безпеки держави основною загрозою національної безпеки України визначена Російська Федерація. Про це під час виступу на форумі "Україна 30. Безпека країни" заявив міністр оборони України Андрій Таран, передає кореспондент УНН.
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"У Стратегії Національної безпеки держави, про яку сьогодні говорив Президент Володимир Зеленський, зазначено, що основною загрозою національної безпеки України є Російська Федерація", - сказав міністр.
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Деталі
З його слів, Росія – це системна загроза, довгострокова, країна-агресор, яка становить небезпеку для України.
"У Стратегії Національної безпеки України це було зазначено, і ми всі чітко бачили, як Росія нещодавно зухвало продемонструвала світу можливість, почату широкомасштабної воєнної агресії, зосередивши на кордонах України безпрецедентну кількість озброєних регулярних формувань збройних сил РФ", - зауважив Таран.
Він додав, що у цьому контексті дуже важливим питанням є розвиток потенціалу стримання України.
Що було раніше
Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі не спостерігається реального зменшення російського військового контингенту і техніки біля кордонів України, його зменшено на приблизно 3,5 тис. людей лише у тимчасово окупованому Криму.
Зі слів голови СБУ Івана Баканова, Росія досі має біля кордону з Україною близько 100 тис. військових, що розгорнуті на п’яти ключових напрямках.