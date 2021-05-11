Таран: основною загрозою національної безпеки України є Російська Федерація

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"У Стратегії Національної безпеки держави, про яку сьогодні говорив Президент Володимир Зеленський, зазначено, що основною загрозою національної безпеки України є Російська Федерація", - сказав міністр.

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З його слів, Росія – це системна загроза, довгострокова, країна-агресор, яка становить небезпеку для України.

"У Стратегії Національної безпеки України це було зазначено, і ми всі чітко бачили, як Росія нещодавно зухвало продемонструвала світу можливість, почату широкомасштабної воєнної агресії, зосередивши на кордонах України безпрецедентну кількість озброєних регулярних формувань збройних сил РФ", - зауважив Таран.

Він додав, що у цьому контексті дуже важливим питанням є розвиток потенціалу стримання України.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі не спостерігається реального зменшення російського військового контингенту і техніки біля кордонів України, його зменшено на приблизно 3,5 тис. людей лише у тимчасово окупованому Криму.



Зі слів голови СБУ Івана Баканова, Росія досі має біля кордону з Україною близько 100 тис. військових, що розгорнуті на п’яти ключових напрямках.



