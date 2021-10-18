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В Афганистане возобновят кампанию вакцинации от полиомиелита

В Афганистане возобновят кампанию вакцинации от полиомиелита

Киев  •  УНН

 • 19307 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Радикальное движение “Талибан” позволило проводить вакцинацию от полиомиелита на дому на всей территории Афганистана. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ВОЗ.

Детали

Кампания вакцинации от полиомиелита, которая начнется 8 ноября, станет первой за последние три года в Афганистане. Представитель ВОЗ в Афганистане Дапенг Луо назвал решение “Талибана” “чрезвычайно важным шагом в правильном направлении”.

В заявлении говорится, что талибы приняли решение вследствие длительного диалога с представителями ООН.

Отмечают, что лидеры “Талибана” планируют привлекать к работе женщин, работающих на передовых рубежах, и обеспечивать безопасность всех медицинских работников по всей стране.

“Восстановление кампании от полиомиелита — это шаг к достижению нашей общей надежды на искоренение инфекции в регионе. Нам всем необходимо позаботиться о том, чтобы кампания вакцинации происходила без сбоев и охватила каждого ребенка, особенно тех, кто никогда не был вакцинирован. Это единственный способ защитить детей в Афганистане и Пакистане от этого ужасного вируса”, — сказал Джордж Лариан-Аджей, региональный директор ЮНИСЕФ в Южной Азии.

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