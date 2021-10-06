В Україні підтвердили випадок поліомієліту в маленької дитини

Деталі

Зазначається, що поліомієліт зафіксований у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки дитини свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

Перші симптоми проявились 1 вересня, вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок. Випадок зареєстрували як підозру на поліо – гострий в’ялий параліч та забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин.

Довідка

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Симптоми: в більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з’являються ознаки, які носять різний характер, що залежить від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби становить 2–35 діб, частіше 7–14 діб.

Нагадаємо

Центр громадського здоров’я України інформував, що в країні низькі показники імунізації дітей за віком. За розрахунками цьогорічної тенденції за 6 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 70%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%.