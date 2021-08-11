До кінця поточного року рівень вакцинації дітей буде недостатнім для формування колективного імунітету від низки хвороб - ЦГЗ

Деталі

Станом на 1 липня 2021 року 36,6% дітей отримали захист від туберкульозу. 38,2% дітей до 1 року вакцинували від кашлюка, дифтерії і правця, ще менше — 35% дітей у 18 місяців, 31,6% — у 6 років. Від поліомієліту щеплено 39,6% дітей до 1 року, 37,9% — у 18 місяців, 38% — у 6 років. 40,6% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

“Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком, усвідомлювати та співставляти ризики й переваги вакцинації. Сучасні вакцини є безпечними та ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть вартувати життя”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

До слова, у МОЗ питання щодо масової вакцинації підлітків від COVID-19 ще розглядають. Це пов’язано з тим, що ще не вакцинована велика кількість дорослого населення.