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До кінця поточного року рівень вакцинації дітей буде недостатнім для формування колективного імунітету від низки хвороб - ЦГЗ

Київ • УНН

 • 13450 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україні занизькі показники імунізації дітей за віком. За розрахунками цьогорічної тенденції за 6 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 70%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України, передає УНН.

Деталі

Станом на 1 липня 2021 року 36,6% дітей отримали захист від туберкульозу. 38,2% дітей до 1 року вакцинували від кашлюка, дифтерії і правця, ще менше — 35% дітей у 18 місяців, 31,6% — у 6 років. Від поліомієліту щеплено 39,6% дітей до 1 року, 37,9% — у 18 місяців, 38% — у 6 років. 40,6% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

“Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком, усвідомлювати та співставляти ризики й переваги вакцинації. Сучасні вакцини є безпечними та ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть вартувати життя”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

До слова, у МОЗ питання щодо масової вакцинації підлітків від COVID-19 ще розглядають. Це пов’язано з тим, що ще не вакцинована велика кількість дорослого населення.

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