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В Украине подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка

В Украине подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка

Киев  •  УНН

 • 43863 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича у 1,5 летнего ребенка, который был вызван полиомиелитом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

Детали

Отмечается, что полиомиелит зафиксирован у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители ребенка сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинским стандартам, по религиозным убеждениям.

Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали как подозрение на полио - острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств.

Справка

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

Напомним

Центр общественного здоровья Украины информировал, что в стране низкие показатели иммунизации детей по возрасту. По расчетам нынешней тенденции за 6 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 70%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.

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