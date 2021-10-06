В Украине подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича у 1,5 летнего ребенка, который был вызван полиомиелитом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.
Детали
Отмечается, что полиомиелит зафиксирован у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители ребенка сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинским стандартам, по религиозным убеждениям.
Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали как подозрение на полио - острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств.
Справка
Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.
Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.
Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.
Напомним
Центр общественного здоровья Украины информировал, что в стране низкие показатели иммунизации детей по возрасту. По расчетам нынешней тенденции за 6 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 70%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.