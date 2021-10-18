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В Афганістані відновлять кампанію вакцинації проти поліомієліту

В Афганістані відновлять кампанію вакцинації проти поліомієліту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Радикальний рух “Талібан” дозволив проводити вакцинацію проти поліомієліту вдома на всій території Афганістану. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ВООЗ.

Деталі

Кампанія вакцинації проти поліомієліту, яка почнеться 8 листопада, стане першою за останні три роки в Афганістані. Представник ВООЗ в Афганістані Дапенг Луо назвав рішення “Талібану” “надзвичайно важливим кроком у правильному напрямку”.

У заяві йдеться, що таліби ухвалили рішення внаслідок тривалого діалогу між представниками ООН.

Зазначають, що лідери “Талібану” планують залучати до роботи жінок, які працюють на передових рубежах, і забезпечувати безпеку всіх медичних працівників по всій країні.

“Відновлення кампанії проти поліомієліту — це крок до досягнення нашої спільної надії на викорінення інфекції в регіоні. Нам всім необхідно подбати про те, щоб кампанія вакцинації відбувалися без збоїв і охопила кожну дитину, особливо тих, яких ніколи не було вакциновано. Це єдиний спосіб захистити дітей в Афганістані і Пакистані від цього жахливого вірусу”, — сказав Джордж Ларіан-Аджей, регіональний директор ЮНІСЕФ в Південній Азії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні підтвердили випадок поліомієліту в маленької дитини

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