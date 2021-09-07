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Талибы убили беременную полицейскую - CNN

Талибы убили беременную полицейскую - CNN

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. “Талибан” обвиняют в убийстве беременной полицейской на глазах у ее семьи. Ее смерть в провинции Гор в центральной части Афганистана усиливает беспокойство о репрессиях в отношении женщин под властью талибов, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Женщина работала в тюрьме Гор и была на восьмом месяце беременности, когда умерла. Талибан сообщил CNN, что они не причастны к ее смерти, но начали расследование.

Сын погибшей Мохаммад Ханиф рассказывает об убийстве, говоря, что талибы вошли в дом, где проживает его семья, а затем вывели его и братьев на улицу и связали.

Цитата

“Они убили нашу маму на наших глазах. Они убили ее ножом ”, - сказал Ханиф.

Представитель “Талибана” Билал Кареме опроверг обвинения. “Ее убили не моджахеды Исламского Эмирата, вероятно, это из-за личной неприязни, но мы не получили окончательного результата расследования. Наши моджахеды заняты расследованием инцидента, и мы поделимся с вами своими окончательными выводами, как только получим их ”, - сказал он.

Ограничение прав женщин за талибов

Когда талибы находились у власти в Афганистане в первый раз — с 1996 по 2001 год — права женщин в стране были сильно ограничены. В частности, им запрещалось работать, а девочкам — посещать школу. Во время пребывания в Афганистане международных вооруженных сил, с 2001 по 2021 годы, в стране возникло множество частных высших школ и университетов, где женщины могли учиться вместе с мужчинами.

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В Афганистане опасаются, что после захвата власти “Талибаном” ограничения для женщин снова вступят в силу. С 2 по 4 сентября в Кабуле шли демонстрации активисток, которые требуют, помимо прочего, включить женщин в состав нового правительства Афганистана.

По сообщениям местных СМИ, 4 сентября талибы применили для разгона этих протестов слезоточивый газ.

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