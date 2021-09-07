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Таліби вбили вагітну поліцейську - CNN

Таліби вбили вагітну поліцейську - CNN

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. “Талібан” звинувачують у вбивстві вагітної поліцейської на очах у її родини. Її смерть у провінції Гор у центральній частині Афганістану посилює занепокоєння щодо репресій щодо жінок під правлінням талібів, інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Жінка працювала у в’язниці Гор і була на восьмому місяці вагітності, коли померла. Талібан повідомив CNN, що вони не причетні до її смерті, але розпочали розслідування.

Син загиблої Мохаммад Ханіф розповідає про вбивство, кажучи, що таліби зайшли до будинку, де проживає його сім’я, а потім вивели його та братів на вулицю і зв’язали.

Цитата

“Вони вбили нашу маму на наших очах. Вони вбили її ножем”, — сказав Ханіф.

Представник “Талібану” Білал Каремі спростував звинувачення. “Її вбили не моджахеди Ісламського Емірату, ймовірно, це через особисту ворожнечу, але ми не отримали остаточного результату розслідування. Наші моджахеди зайняті розслідуванням інциденту, і ми поділимося з вами своїми остаточними висновками, як тільки отримаємо їх”, — сказав він.

Обмеження прав жінок за талібів

Коли таліби перебували при владі в Афганістані в перший раз — з 1996 по 2001 рік, — права жінок в країні були сильно обмежені. Зокрема, їм заборонялося працювати, а дівчаткам — відвідувати школу. Під час перебування в Афганістані міжнародних збройних сил, з 2001 по 2021 роки, в країні виникло безліч приватних вищих шкіл та університетів, де жінки могли навчатися разом з чоловіками.

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Багато в Афганістані побоюються, що після захоплення влади “Талібаном” обмеження для жінок знову вступлять в силу. З 2 по 4 вересня в Кабулі йшли демонстрації активісток, які вимагають, крім іншого, включити жінок до складу нового уряду Афганістану.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 4 вересня таліби застосували для розгону цих протестів сльозогінний газ.

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