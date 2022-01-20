Талибы штурмовали квартиру активистки в Кабуле: арестовали ее и сестер

Детали

Активистка Тамана Заряби Парьяни была среди примерно 25 женщин, принявших участие в воскресной акции протеста против талибов, против обязательного исламского хиджаба для женщин. Житель района, который был свидетелем ареста, сказал, что около 10-ти вооруженных людей из разведывательного управления Талибана, провели рейд в среду вечером.

По словам свидетеля, обыск состоялся около 20:00. Вооруженные люди поднялись на третий этаж многоквартирного дома в Кабуле, где обитает Парьяни, и начали стучать во входную дверь, приказывая ей открыть дверь.

По словам свидетеля, когда она отказалась, они несколько раз толкали дверь, пока она не отворилась. "Они забрали четырех женщин, все они были сестрами", - сказал свидетель, добавив, что одной из четырех была активистка Парьяни.

Представитель разведки талибов Халид Хамраз обвинил правозащитников в очернении новых правителей Афганистана Талибана и их сил безопасности, чтобы получить убежище на Западе.

Парьяни принадлежит к правозащитной группе, известной как "Искатели справедливости", организовавшей несколько демонстраций в Кабуле, в том числе воскресную.

Дополнение

С момента прихода к власти в середине августа талибы ввели широкомасштабные ограничения, многие из которых касались женщин. Женщинам запретили работать на многих работах, за исключением сферы здравоохранения и образования, их доступ к образованию был ограничен после шестого класса, и им приказали носить хиджаб. Однако талибы не стали навязывать паранджу, которая была обязательной, когда они ранее правили Афганистаном в 1990-х годах.

Талибы все чаще нападают на правозащитные группы Афганистана, а также на журналистов, местные и международные телевизионные группы, которые освещают демонстрации, часто задерживают, а иногда и бьют их.