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Талибы штурмовали квартиру активистки в Кабуле: арестовали ее и сестер

Талибы штурмовали квартиру активистки в Кабуле: арестовали ее и сестер

Киев • УНН

 • 13704 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Талибы ворвались в квартиру в Кабуле, выбили дверь и арестовали активистку за права женщин и трех ее сестер. Талибы обвинили в инциденте недавний женский протест, заявив, что оскорбление афганских ценностей больше недопустимо. Об этом пишет УНН со ссылкой на Khaama Press Agensy.

Детали

Активистка Тамана Заряби Парьяни была среди примерно 25 женщин, принявших участие в воскресной акции протеста против талибов, против обязательного исламского хиджаба для женщин. Житель района, который был свидетелем ареста, сказал, что около 10-ти вооруженных людей из разведывательного управления Талибана, провели рейд в среду вечером.

По словам свидетеля, обыск состоялся около 20:00. Вооруженные люди поднялись на третий этаж многоквартирного дома в Кабуле, где обитает Парьяни, и начали стучать во входную дверь, приказывая ей открыть дверь.

По словам свидетеля, когда она отказалась, они несколько раз толкали дверь, пока она не отворилась. "Они забрали четырех женщин, все они были сестрами", - сказал свидетель, добавив, что одной из четырех была активистка Парьяни.

Представитель разведки талибов Халид Хамраз обвинил правозащитников в очернении новых правителей Афганистана Талибана и их сил безопасности, чтобы получить убежище на Западе.

Парьяни принадлежит к правозащитной группе, известной как "Искатели справедливости", организовавшей несколько демонстраций в Кабуле, в том числе воскресную.

Дополнение

С момента прихода к власти в середине августа талибы ввели широкомасштабные ограничения, многие из которых касались женщин. Женщинам запретили работать на многих работах, за исключением сферы здравоохранения и образования, их доступ к образованию был ограничен после шестого класса, и им приказали носить хиджаб. Однако талибы не стали навязывать паранджу, которая была обязательной, когда они ранее правили Афганистаном в 1990-х годах.

Талибы все чаще нападают на правозащитные группы Афганистана, а также на журналистов, местные и международные телевизионные группы, которые освещают демонстрации, часто задерживают, а иногда и бьют их.

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