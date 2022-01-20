Таліби штурмували квартиру активістки в Кабулі: заарештували її та сестер

Деталі

Активістка Тамана Зарябі Пар'яні була серед приблизно 25 жінок, які взяли участь у недільній акції протесту проти талібів, проти обов'язкового ісламського хіджабу для жінок. Житель району, який був свідком арешту, сказав, що близько 10-ти озброєних людей з розвідувального управління Талібану, провели рейд у середу ввечері.

За словами свідка, обшук відбувся близько 20:00. Озброєні люди піднялися на третій поверх багатоквартирного будинку в Кабулі, де мешкає Пар'яні, і почали стукати у вхідні двері, наказуючи їй відчинити двері.

За словами свідка, коли вона відмовилася, вони кілька разів штовхали двері, доки вона не відчинилася. "Вони забрали чотирьох жінок, всі вони були сестрами", - сказав свідок, додавши, що однією з чотирьох була активістка Пар'яні.

Представник розвідки талібів Халід Хамраз звинуватив правозахисників у очорнінні нових правителів Афганістану Талібану та їхніх сил безпеки, щоб отримати притулок на Заході.

Пар'яні належить до правозахисної групи, відомої як "Шукачі справедливості", яка організувала кілька демонстрацій у Кабулі, у тому числі недільну.

Доповнення

З моменту приходу до влади в середині серпня таліби запровадили широкомасштабні обмеження, багато з яких стосувалися жінок. Жінкам заборонили працювати на багатьох роботах, за винятком сфери охорони здоров'я та освіти, їхній доступ до освіти був обмежений після шостого класу, і їм наказали носити хіджаб. Однак таліби не стали нав'язувати паранджу, яка була обов'язковою, коли вони раніше правили Афганістаном у 1990-х роках.

Таліби дедалі частіше нападають на правозахисні групи Афганістану, а також на журналістів, місцеві та міжнародні телевізійні групи, які висвітлюють демонстрації, часто затримують, а інколи б'ють їх.