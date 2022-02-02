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Талибан вновь открыл университеты для афганских женщин в 6 провинциях

Талибан вновь открыл университеты для афганских женщин в 6 провинциях

Киев • УНН

 • 15460 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Талибы заявили, что возобновили работу государственных университетов для студенток шести из 34 провинций Афганистана, что означает серьезную уступку новых правителей страны международным требованиям. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

С тех пор, как Талибан пришел к власти в середине августа, он ввел несколько ограничений, многие из которых для женщин — им запретили работать за пределами здравоохранения и преподавания, а девушки не могли ходить в школу после шестого класса. Талибы требуют от женщин носить головные платки, но не заставили носить паранджу, которая была обязательной при их предыдущем правлении.

Министерство культуры и информации сообщило, что государственные университеты в провинциях Нангархар и Кандагар теперь открыты для женщин, что, по его словам, является ступенчатым процессом, который ожидается, что все студенты - мужчины и женщины - в конечном итоге вернутся в университеты.

Позже в тот же день представитель министерства высшего образования Талибов Ахмад Такки заявил, что государственные университеты в среду также возобновили работу для женщин еще в четырех провинциях Гильменд, Фарах, Нимроз и Лагман.

В шести провинциях климат теплее, чем в остальном Афганистане, где зимы очень холодные, что, по словам Талибана, является причиной, почему они первыми открываются. Мужчины будут посещать занятия утром, а женщины - во второй половине дня, придерживаясь гендерно-сегрегированной системы.

Ранее на этой неделе Абдул Баки Хаккани, назначенный талибами министром образования, заявил, что государственные университеты в других частях Афганистана, включая Кабульский университет, откроются как для мужчин, так и для женщин 26 февраля.

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