Талибан вновь открыл университеты для афганских женщин в 6 провинциях

Детали

С тех пор, как Талибан пришел к власти в середине августа, он ввел несколько ограничений, многие из которых для женщин — им запретили работать за пределами здравоохранения и преподавания, а девушки не могли ходить в школу после шестого класса. Талибы требуют от женщин носить головные платки, но не заставили носить паранджу, которая была обязательной при их предыдущем правлении.

Министерство культуры и информации сообщило, что государственные университеты в провинциях Нангархар и Кандагар теперь открыты для женщин, что, по его словам, является ступенчатым процессом, который ожидается, что все студенты - мужчины и женщины - в конечном итоге вернутся в университеты.

Позже в тот же день представитель министерства высшего образования Талибов Ахмад Такки заявил, что государственные университеты в среду также возобновили работу для женщин еще в четырех провинциях Гильменд, Фарах, Нимроз и Лагман.

В шести провинциях климат теплее, чем в остальном Афганистане, где зимы очень холодные, что, по словам Талибана, является причиной, почему они первыми открываются. Мужчины будут посещать занятия утром, а женщины - во второй половине дня, придерживаясь гендерно-сегрегированной системы.

Ранее на этой неделе Абдул Баки Хаккани, назначенный талибами министром образования, заявил, что государственные университеты в других частях Афганистана, включая Кабульский университет, откроются как для мужчин, так и для женщин 26 февраля.