"Талібан" заявив, що жінки можуть вчитися в університетах, але з гендерною сегрегацією

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Міністр вищої освіти Абдул Бакі Хаккані розповів про "нову політику" талібів на пресконференції в неділю, на наступний день після того, як таліби підняли свій прапор над президентським палацом, сигналізуючи про початок роботи нового уряду, що складається тільки з чоловіків.

У неділю Хаккані заявив, що студентки університетів зіткнуться з обмеженнями, в тому числі обов'язковим дрес-кодом. Він сказав, що хіджаб буде обов'язковим, але не уточнив, чи означає це обов'язкове закриття обличчя.

За його словами, також буде застосовуватися гендерна сегрегація.

"Ми не дозволимо хлопчикам і дівчаткам вчитися разом, - сказав він. - Ми не допустимо спільного навчання".

Хаккані повідомив, що студенток будуть навчати жінки всюди, де це можливо.

"Слава Богу, у нас багато жінок-вчителів. Ніяких проблем в цьому не виникне. Буде докладено всіх зусиль, щоб знайти і надати жінок-вчителів для студенток", - додав він.

Там, де немає вчителів-жінок, будуть прийняті спеціальні заходи для забезпечення поділу.

"Коли дійсно є необхідність, чоловіки також можуть навчати (жінок), але відповідно до шаріату вони повинні дотримуватися правил", - підкреслив Хаккані.

Класні кімнати будуть завішені, щоб розділити студентів чоловічої та жіночої статі, де це необхідно, і навчання також може здійснюватися через Інтернет.

Хаккані зазначив, що предмети для вивчення також будуть переглянуті.

Не вдаючись в подробиці, він сказав, що хоче, щоб випускники університетів Афганістану були конкурентоспроможними з випускниками університетів в регіоні і в решті світу.

Доповнення

"Талібан", що дотримується суворої і чіткої інтерпретації ісламу, заборонив музику і мистецтво під час свого попереднього перебування при владі.

Нова політика в галузі вищої освіти сигналізує про відхід від загальноприйнятої практики до приходу до влади талібів.

Університети раніше навчали спільно чоловіків і жінок і студенткам не було потрібно дотримуватися суворого дрес-коду.

У початкових і середніх школах хлопчиків і дівчаток вчили окремо до приходу до влади талібів.

У суботу група із студенток в чорному одязі, вийшли на вулиці в Кабулі на підтримку правил щодо одягу та окремих класів.