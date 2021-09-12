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"Талибан" заявил, что женщины могут учиться в университетах, но с гендерной сегрегацией

"Талибан" заявил, что женщины могут учиться в университетах, но с гендерной сегрегацией

Киев  •  УНН

 • 26098 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Женщины в Афганистане могут продолжить обучение в университетах, в том числе в аспирантуре, но классы будут разделены по половому признаку, а головные уборы будут обязательными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр высшего образования Абдул Баки Хаккани рассказал о "новой политике" талибов на пресс-конференции в воскресенье, на следующий день после того, как талибы подняли свой флаг над президентским дворцом, сигнализируя о начале работы нового правительства, состоящему только из мужчин.

В воскресенье Хаккани заявил, что студентки университетов столкнутся с ограничениями, в том числе обязательным дресс-кодом. Он сказал, что хиджаб будет обязательным, но не уточнил, означает ли это обязательное закрытие лица.

По его словам, также будет применяться гендерная сегрегация.

"Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе, - сказал он. - Мы не допустим совместного обучения".

Хаккани сообщил, что студенток будут обучать женщины везде, где это возможно.

"Слава Богу, у нас много женщин-учителей. Никаких проблем в этом не возникнет. Будут приложены все усилия, чтобы найти и предоставить женщин-учителей для студенток", - добавил он.

Там, где нет учителей-женщин, будут приняты специальные меры для обеспечения разделения.

"Когда есть необходимость, мужчины также могут обучать (женщин), но в соответствии с шариатом они должны соблюдать правила", - подчеркнул Хаккани.

Классные комнаты будут завешены, чтобы разделить студентов мужского и женского пола, где это необходимо, и обучение также может осуществляться через Интернет.

Хаккани отметил, что предметы для изучения также будут пересмотрены.

Не вдаваясь в подробности, он сказал, что хочет, чтобы выпускники университетов Афганистана были конкурентоспособными с выпускниками университетов в регионе и в остальном мире.

Дополнение

"Талибан", который соблюдает и четко интерпретирует ислам, запретил музыку и искусство во время своего предыдущего пребывания у власти.

Новая политика в области высшего образования сигнализирует об отходе от общепринятой практики до прихода к власти талибов.

Университеты ранее обучали совместно мужчин и женщин и студенткам не требовалось соблюдать строгий дресс-код.

В начальных и средних школах мальчиков и девочек учили отдельно до прихода к власти талибов.

В субботу группа из студенток в черной одежде, вышли на улицы в Кабуле в поддержку правил одежды и отдельных классов.

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