У Кабулі пройшла жіноча акція на підтримку "Талібану": учасниці вийшли у повністю закритому одязі та в оточенні бойовиків

Деталі

Як повідомляє агентство, в акції взяли участь близько 300 жінок. Відповідно до правил, встановлених “Талібаном”, на них був одяг, що повністю приховує тіло: чорні нікаби з прорізами для очей або блакитні бурки з сіткою для очей. У багатьох також були рукавички на руках.

Акцію організували жінки з дозволу влади, заявив AFP представник міністерства освіти Афганістану Дауд Хаккані. Організатори назвали учасниць акції студентками, але, як зазначає AFP, деякі з них були занадто юними для навчання в університеті, а у інших на руках були діти.

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Акція почалася з виступів в педагогічному університету Кабула. Спікерами, як і слухачками, були жінки. “Ми проти жінок, які протестують на вулицях, стверджуючи, що вони представляють нас... Попередній уряд зловживав жінками. Він наймав жінок тільки через їхню красу”, — заявила перша виступаюча.

Одна з учасниць акції, Шабана Омарі, яку ЗМІ представили як студентку, заявила, що підтримує політику “Талібану”, що вимагає від жінок закривати обличчя. “Ті, хто не носить хіджаб, завдають шкоди всім нам”, — заявила вона. Інша виступаюча на ім’я Сомайя висловила впевненість, що, покриваючи лице, жінки забезпечують собі безпеку.

Після виступів учасниці акції розбилися на шеренги і пройшли коротким маршем по Кабулу, тримаючи в руках плакати з гаслами, в тому числі англійською мовою. На одному з них було написано “Жінки, які покинули Афганістан, не можуть бути нашими представниками”, на іншому — “Ми не хочемо спільного навчання”. Учасниць демонстрації оточували бійці “Талібану” зі зброєю в руках.

Контекст

Під час першого правління “Талібану” в Афганістані — у 1996-2001 роках — жінки були позбавлені практично всіх прав, в тому числі на роботу і навчання. Після повернення до влади всередині серпня 2021 року таліби пообіцяли, що дозволять жінкам працювати і вчитися. При цьому бойовики руху ввели заборону на заняття спортом для жінок і, за повідомленнями ЗМІ, розганяли мирні жіночі демонстрації у Кабулі, застосовуючи кийки і сльозогінний газ. Крім того, “Талібан” не включив жодну жінку в новий уряд Афганістану і, судячи з усього, скасував міністерство у справах жінок.