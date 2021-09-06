Таліби заявили, що питання прапору та гімну Афганістану "другорядне" та про дозвіл на демонстрації жінкам

Питання державної символіки

“Питання з прапором і державним гімном є зараз другорядним. Воно буде вирішуватися після формування уряду і державної системи. Рішення ухвалять усі лідери (партій і племен)”, — сказав він. Муджахід додав, що тема можливої зміни прапора і гімну країни “не є основною або такою, що викликає напругу” в суспільстві.

Офіційне рішення про зміну державних символів таліби не приймали. Однак після захоплення всієї території Афганістану вони вивісили на багатьох будівлях прапори “Ісламського емірату Афганістан” (самоназва талібів) з написаною на білому полотні чорним кольором шахадою (свідченням віри, написом арабською мовою, виконаним у каліграфічному стилі). Жителі ряду міст після приходу радикалів проводили ходи з визнаним трибарвним прапором Ісламської Республіки Афганістан, що викликало реакцію радикалів, які забороняли або розганяли такі мітинги.

Про право на демонстрації

Керівництво талібів заявило, що дозволить афганцям проводити народні демонстрації і акції протесту, в тому числі за участю жінок.

“Дозволено проводити акції протесту і демонстрації, в тому числі жінкам”, — сказав Муджахід, відповідаючи на питання про право афганських жінок висловлювати свою думку.

Він додав, що з огляду на розвал уряду і держустанов, у населення існує безліч потреб, які будуть незабаром вирішені.

Раніше

Як раніше повідомив телеканал TOLOnews, у суботу група жінок спробувала провести акцію протесту біля президентського палацу в Кабулі, але таліби застосували проти них сльозогінний газ.

Сполучені Штати 31 серпня завершили військову місію в Афганістані. Про рішення згорнути операцію в цій країні, розпочату в жовтні 2001 року і яка стала найтривалішою зарубіжної військовою кампанією в американській історії, президент США Джо Байден оголосив 14 квітня. Після цього оголошення прихильники руху “Талібан” значно наростили темпи наступу і 15 серпня без бою встановили повний контроль над афганською столицею. Таліби заявили про свою повну перемогу в Афганістані і завершують формування нового уряду.