Талибы заявили, что вопрос флага и гимна Афганистана "второстепенный" и о разрешении на демонстрации женщинам

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Радикальное движение “Талибан” не намерено срочно решать вопрос изменения флага и гимна Афганистана, также они заявили, что позволят афганцам проводить народные демонстрации и акции протеста, в том числе с участием женщин. Об этом в понедельник заявил представитель движения Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле, пишет УНН.