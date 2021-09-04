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У Кабулі таліби сльозогінним газом розігнали жінок, які вийшли на протест

У Кабулі таліби сльозогінним газом розігнали жінок, які вийшли на протест

Київ • УНН

 • 22064 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Кабулі пройшов мітинг з вимогою включити до складу майбутнього уряду Афганістану жінок. Протестувальників розігнали сльозогінним газом, повідомляє Tolo News, пише УНН.

Деталі

За даними телеканалу, мітинг організували група афганських жінок і громадські активісти. Вони намагалися пройти до президентського палацу, проте представники руху “Талібан” спершу їх відтіснили, а потім застосували сльозогінний газ. “Жінки на мітингу в Кабулі звернулися до талібів і міжнародного співтовариства з проханням зберегти досягнення жінок за останні два десятиліття і поважати їхні політичні, соціальні та економічні права”, — йдеться в повідомленні.

Одна з учасниць мітингу, активістка Таранном Саїді, заявила, що жодне суспільство не доб’ється прогресу без активної ролі жінок. “Тому слід враховувати політичну участь жінок в майбутньому уряді і його кабінеті”, — зазначила вона.

Інша активістка, Разія, сказала: “Ми хочемо працювати як чоловіки відповідно до ісламських законів”.

Ресурс AfghanUrdu підтверджує факт використання сльозогінного газу проти учасників протесту. “Марші до президентського палацу припинені”, — пише проталібський портал.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA

— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

Раніше

Напередодні, 3 вересня, аналогічні мітинги пройшли в Гераті, Кабулі та інших афганських містах, повідомляє Tolo News.

На початку серпня “Талібан” активізував наступ на афганські урядові сили на фоні рішення президента США Джо Байдена вивести військовий контингент з країни. 15 серпня таліби увійшли в Кабул, захопили президентський палац і оголосили про захоплення влади в країні. Президент Ашраф Гані втік з Афганістану. Його приклад наслідували інші урядовці, проте деякі залишилися на території держави.

Через тиждень афганське агентство Pajhwok повідомило, що “Талібан” призначив керівників деяких афганських міністерств і відомств. Так, виконуючим обов’язки глави Мінфіну став Гуль Ага, Міністерства внутрішніх справ — Садр Ібрагім. Розвідслужби, за інформацією агентства, очолить Наджібулла. Мером афганської столиці став Хамдулла Номані, а губернатором однойменної провінції Кабул — мулла Ширін. Також були призначені міністри освіти і вищої освіти.

28 серпня представник “Талібану” Забіхулла Муджахід, якого The New York Times називала кандидатом на посаду міністра інформації та культури в новому уряді, заявив, що організація протягом тижня озвучить повний склад кабміну Афганістану.

Муджахід зазначав, що на той час вже були призначені чиновники для управління ключовими державними відомствами, включаючи МОЗ і Центробанк. “Важко передбачити, чи будуть жінки частиною кабінету міністрів. Фінальне рішення буде прийнято вищим керівництвом („Талібану“) ”, - сказав він. Пізніше у “Талібані” говорили, що присутність жінок в уряді можлива, але не на ключових посадах.

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