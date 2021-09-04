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В Кабуле талибы слезоточивым газом разогнали женщин, которые вышли на протест

В Кабуле талибы слезоточивым газом разогнали женщин, которые вышли на протест

Киев  •  УНН

 • 22043 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Кабуле прошел митинг с требованием включить в состав будущего правительства Афганистана женщин. Протестующих разогнали слезоточивым газом, сообщает Tolo News, пишет УНН.

Детали

По данным телеканала, митинг организовали группа афганских женщин и гражданские активисты. Они пытались пройти к президентскому дворцу, однако представители движения “Талибан” сперва их оттеснили, а затем применили слезоточивый газ. “Женщины на митинге в Кабуле обратились к талибам и международному сообществу с просьбой сохранить достижения женщин за последние два десятилетия и уважать их политические, социальные и экономические права”, — говорится в сообщении.

Одна из участниц митинга, активистка Таранном Саиди, заявила, что ни одно общество не добьется прогресса без активной роли женщин. “Поэтому следует учитывать политическое участие женщин в будущем правительстве и его кабинете”, — отметила она.

Другая активистка, Разия, сказала: “Мы хотим работать как мужчины в соответствии с исламским законом”.

Ресурс AfghanUrdu подтверждает факт использования слезоточивого газа против протестующих. “Марши к президентскому дворцу пресечены”, — пишет проталибский портал.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA

— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

Ранее

Накануне, 3 сентября, аналогичные митинги прошли в Герате, Кабуле и других афганских городах, сообщает Tolo News.

В начале августа “Талибан” активизировал наступление на афганские правительственные силы на фоне решения президента США Джо Байдена вывести военный контингент из страны. 15 августа талибы вошли в Кабул, захватили президентский дворец и объявили о захвате власти в стране. Президент Ашраф Гани бежал из Афганистана. Его примеру последовали другие правительственные чиновники, однако некоторые остались на территории государства.

Неделю спустя афганское агентство Pajhwok сообщило, что “Талибан” назначил руководителей некоторых афганских министерств и ведомств. Так, исполняющим обязанности главы Минфина стал Гуль Ага, Министерства внутренних дел — Садр Ибрагим. Разведслужбы, по информации агентства, возглавит Наджибулла. Мэром афганской столицы стал Хамдулла Номани, а губернатором одноименной провинции Кабул — мулла Ширин. Также были назначены министры образования и высшего образования.

28 августа представитель “Талибана” Забихулла Муджахид, которого The New York Times называла кандидатом на должность министра информации и культуры в новом правительстве, заявил, что организация в течение недели озвучит полный состав кабмина Афганистана.

Муджахид отмечал, что к тому времени уже были назначены чиновники для управления ключевыми государственными ведомствами, включая Минздрав и Центробанк. “Трудно предвидеть, будут ли женщины частью кабинета министров. Финальное решение будет принято высшим руководством („Талибана“)”, — сказал он. Позднее в “Талибане” говорили, что присутствие женщин в правительстве возможно, но не на ключевых должностях.

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