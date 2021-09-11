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В Кабуле прошла женская акция в поддержку "Талибана": участницы вышли в полностью закрытой одежде и в окружении боевиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Афганистане прошла женская акция в поддержку движения “Талибан”, пришедшего к власти в стране, которое ведет политику гендерной сегрегации и ограничения прав женщин, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Как сообщает агентство, в акции приняли участие около 300 женщин. В соответствии с правилами, установленными “Талибаном”, на них была одежда, полностью скрывающая тело: черные никабы с прорезями для глаз или голубые бурки с сеткой для глаз. У многих также были перчатки на руках.

Акцию организовали женщины с разрешения властей, заявил AFP представитель министерства образования Афганистана Дауд Хаккани. Организаторы назвали участниц акции студентками, но, как отмечает AFP, некоторые из них были слишком юными для обучения в университете, а у других на руках были дети.

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Акция началась с выступлений в педагогическом университета Кабула. Спикерами, как и слушательницами, были женщины. “Мы против женщин, которые протестуют на улицах, утверждая, что они представляют нас... Предыдущее правительство злоупотребляло женщинами. Оно нанимало женщин только из-за их красоты”, — заявила первая выступающая.

Одна из участниц акции, Шабана Омари, которую СМИ представили как студентку, заявила, что поддерживает политику “Талибана”, требующую от женщин закрывать лицо. “Те, кто не носит хиджаб, причиняют вред всем нам”, — заявила она. Другая выступающая по имени Сомайя выразила уверенность, что, покрывая лицо, женщины обеспечивают себе безопасность.

После выступлений участницы акции разбились на шеренги и прошли коротким маршем по Кабулу, держа в руках плакаты с лозунгами, в том числе на английском языке. На одном из них было написано “Женщины, покинувшие Афганистан, не могут быть нашими представителями”, на другом — “Мы не хотим совместного обучения”. Участниц демонстрации окружали бойцы “Талибана” с оружием в руках.

Контекст

Во время первого правления “Талибана” в Афганистане — в 1996-2001 годах — женщины были лишены практически всех прав, в том числе на работу и учебу. После возвращения в власти в середине августа 2021 года талибы пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться. При этом боевики движения ввели запрет на занятия спортом для женщин и, по сообщениям СМИ, разгоняли мирные женские демонстрации в Кабуле, применяя дубинки и слезоточивый газ. Кроме того, “Талибан” не включил ни одну женщину в новое правительство Афганистана и, по всей видимости, упразднил министерство по делам женщин.

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