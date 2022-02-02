Талібан знову відкрив університети для афганських жінок у 6 провінціях

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 57951 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 98175 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 106390 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 134149 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 140827 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 119757 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 136606 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168296 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179823 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215772 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 221181 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 299212 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 81885 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 59092 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 79778 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 299144 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 221124 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 309929 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 427844 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 678405 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 24297 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 79778 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 104413 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 141464 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166007 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Талібан знову відкрив університети для афганських жінок у 6 провінціях

Талібан знову відкрив університети для афганських жінок у 6 провінціях

Київ • УНН

 • 15470 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Таліби заявили, що відновили роботу державних університетів для студенток шести з 34 провінцій Афганістану, що означає серйозну поступку нових правителів країни міжнародним вимогам. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Деталі

З тих пір, як Талібан прийшов до влади в середині серпня, він ввів кілька обмежень, багато з яких для жінок — їм заборонили працювати за межами охорони здоров’я та викладання, а дівчата не могли ходити до школи після шостого класу. Таліби вимагають від жінок носити головні хустки, але не примушували носити паранджу, яка була обов’язковою за їхнього попереднього правління.

Міністерство культури та інформації, повідомило, що державні університети в провінціях Нангархар і Кандагар тепер відкриті для жінок, що, за його словами, є ступінчастим процесом, який очікується, що всі студенти - чоловіки і жінки - зрештою повернуться до університетів.

Пізніше в той же день речник міністерства вищої освіти Талібану Ахмад Таккі заявив, що державні університети в середу також відновили роботу для жінок ще в чотирьох провінціях - Гільменд, Фарах, Німроз і Лагман.

У шести провінціях клімат тепліший, ніж в решті Афганістану, де зими дуже холодні, що, за словами Талібану, є причиною, чому вони першими відкриваються. Чоловіки відвідуватимуть заняття вранці, а жінки — у другій половині дня, дотримуючись гендерно-сегрегованої системи Талібану.

Раніше цього тижня Абдул Бакі Хаккані, призначений талібами міністром освіти, заявив, що державні університети в інших частинах Афганістану, включаючи Кабульський університет, відкриються як для чоловіків, так і для жінок 26 лютого.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70