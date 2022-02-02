Талібан знову відкрив університети для афганських жінок у 6 провінціях

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З тих пір, як Талібан прийшов до влади в середині серпня, він ввів кілька обмежень, багато з яких для жінок — їм заборонили працювати за межами охорони здоров’я та викладання, а дівчата не могли ходити до школи після шостого класу. Таліби вимагають від жінок носити головні хустки, але не примушували носити паранджу, яка була обов’язковою за їхнього попереднього правління.

Міністерство культури та інформації, повідомило, що державні університети в провінціях Нангархар і Кандагар тепер відкриті для жінок, що, за його словами, є ступінчастим процесом, який очікується, що всі студенти - чоловіки і жінки - зрештою повернуться до університетів.

Пізніше в той же день речник міністерства вищої освіти Талібану Ахмад Таккі заявив, що державні університети в середу також відновили роботу для жінок ще в чотирьох провінціях - Гільменд, Фарах, Німроз і Лагман.

У шести провінціях клімат тепліший, ніж в решті Афганістану, де зими дуже холодні, що, за словами Талібану, є причиною, чому вони першими відкриваються. Чоловіки відвідуватимуть заняття вранці, а жінки — у другій половині дня, дотримуючись гендерно-сегрегованої системи Талібану.

Раніше цього тижня Абдул Бакі Хаккані, призначений талібами міністром освіти, заявив, що державні університети в інших частинах Афганістану, включаючи Кабульський університет, відкриються як для чоловіків, так і для жінок 26 лютого.