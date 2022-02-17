Такого не было уже несколько лет: боевики на Донбассе совершили более 40 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Оккупанты с начала суток совершили 42 обстрела в зоне проведения Операции Объединенных Сил. Об этом свидетельствуют данные доклада штаба ООС по состоянию на 15:00, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Антона Геращенко.
Детали
Так, боевики выпустили 574 боеприпаса в сторону ВСУ. В частности, обстрел велся в направлении Станицы Луганской, Счастья, Новотошковского, Попасной, Южного, Светлодарска, Песков, Марьинки, Богдановки и Мариуполя.
Пострадало несколько гражданских лиц. Так, в Станице Луганской был обстрелян детский сад, в результате чего пострадали два человека. Кроме того, сообщили, что в Марьинке был ранен гражданский человек.
Боевики также открывали огонь по КПВВ “Счастье” с применением крупнокалиберного оружия.
По данным штаба, украинской стороной в СЦКК были приняты меры введения режима “тишины” с применением координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня.
Напомним
Как писал УНН, 17 февраля примерно в 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате чего была повреждена военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.
По состоянию на 14:00 17 февраля боевики на Донбассе 34 раза нарушили режим прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.