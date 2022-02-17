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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 57926 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Такого не було вже кілька років: бойовики на Донбасі здійснили понад 40 обстрілів

Такого не було вже кілька років: бойовики на Донбасі здійснили понад 40 обстрілів

Київ • УНН

 • 15053 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Окупанти від початку доби здійснили 42 обстріли в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил. Про це свідчать дані доповіді штабу ООС станом на 15:00, пише УНН з посиланням на Telegram-канал Антона Геращенка.

Деталі

Так, бойовики випустили 574 боєприпаси в бік ЗСУ. Зокрема, обстріл вівся в напрямку Станиці Луганської, Щастя, Новотошківського, Попасної, Південного, Світлодарська, Пісків, Мар'їнки, Богданівки та Маріуполя.

Постраждало декілька цивільних осіб. Так, у Станиці Луганській було обстріляно дитячий садочок, в результаті чого постраждали дві людини. Крім того, повідомили, що у Мар'їнці було поранено цивільну особу.

Бойовики також відкривали вогонь по КПВВ “Щастя” із застосуванням великокаліберної зброї.

За даними штабу, українською стороною в СЦКК було вжито заходи введення режиму “тиші” із застосуванням координаційного механізму з реагування на порушення режиму припиненню вогню.

Нагадаємо

Як писав УНН, 17 лютого приблизно о 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. Внаслідок чого було пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині.

Станом на 14:00 17 лютого бойовики на Донбасі 34 рази порушили режим припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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