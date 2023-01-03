"Таких результатов не достигали еще никогда": в Воздушных силах заявили об уничтожении 100% дронов с начала года

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"Дроны сбиваются. Как видите, за двое суток – это и новогодняя ночь, и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Ну, и таких результатов не достигали еще никогда. Дроны близятся к цифре в полтысячи с 11 сентября. Это полтысячи сбитых только дронов", - сказал Игнат.

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Иран может поставлять россии дроны морским путем (через Каспийское море), поэтому количество дронов-камикадзе типа Shahed у россиян может увеличится, отметил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.