"Таких результатов не достигали еще никогда": в Воздушных силах заявили об уничтожении 100% дронов с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Украинские силы ПВО за двое суток нового года уничтожили над Украиной 100% вражеских дронов, а именно 84 штуки. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Дроны сбиваются. Как видите, за двое суток – это и новогодняя ночь, и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Ну, и таких результатов не достигали еще никогда. Дроны близятся к цифре в полтысячи с 11 сентября. Это полтысячи сбитых только дронов", - сказал Игнат.
Дополнение
Иран может поставлять россии дроны морским путем (через Каспийское море), поэтому количество дронов-камикадзе типа Shahed у россиян может увеличится, отметил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.