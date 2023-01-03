"Таких результатів не досягали ще ніколи": у Повітряних силах заявили про знищення 100% дронів з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Українські сили ППО за дві доби нового року знищили над Україною 100% ворожих дронів, а саме 84 штуки. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Дрони збиваються. Як бачите, за дві доби – це і новорічна ніч, і після новорічної ночі – збито 84 дрони. 100% було збито протиповітряною обороною. Ну, і таких результатів не досягали ще ніколи. Уже дрони близяться до цифри у пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі збитих тільки дронів", - сказав Ігнат.
Доповнення
Іран може постачати росії дрони морським шляхом (через Каспійське море), тому кількість дронів-камікадзе типу Shahed у росіян може зрости, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.