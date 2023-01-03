Іран може постачати росії дрони Каспійським морем, тому “шахедів” у рф може побільшати - Повітряні сили

Цитата

“Якщо вони будуть робити це такими темпами, як взяли ті 2 ночі (судячи про озвучену вже нашими певними спецслужбами інформацію про 250 штук, половину вони вже, як мінімум, використали), то тут вже можна умовно рахувати. Не забувайте, що кожна партія може бути підвезена ще. росію розділяє з Іраном шматок Каспійського моря, вони можуть морським шляхом хоч щодня ті дрони возити. Питання в тому, чи готовий Іран їм надавати, чи має він стільки, чи будуть робити під виглядом виробництва на умовному такому російському заводі, який вони хотіли собі побудувати десь на території рф. Усе залежить від поставок. Тому готуватися будемо, дрони збиваються”, – зазначив він.

Деталі

Ігнат констатував, що, починаючи від 11 вересня, збито близько пів тисячі дронів. Приблизно або трохи менше збито крилатих ракет. Проте, не варто недооцінювати росіян, оскільки наразі війна йде на виснаження наших систем протиповітряної оборони, зазначив він.

“Так, вони (росіяни – ред.) зрозуміли, що тупі у веденні своїх бойових дій, але недооцінювати їх тут не варто, тому що зрозуміло, що йде виснаження систем протиповітряної оборони. В цілому – це і техніка, і навіть людський фактор теж присутній. Люди готові, але це дійсно впливає і на особовий склад. Це впливає, в основному, на боєкомплект наших зенітних ракет, іншого озброєння, тому що дрони порівняно дешеві. Ворог це розуміє. Але іншого виходу немає, навіть винищувачі підіймаються у повітря, для того, що перехоплювати ці БПЛА. Таким чином доводиться реагувати”, – продовжив речник.

Безумовно, у збитті “шахедів” допомагає західне озброєння, яке надали партнери. Воно працює надзвичайно ефективно, але його необхідно посилювати. Противник наростив обстріли на новорічні свята. І, зрозуміло, що потрібно набувати більше спроможностей для того, щоб відбивати потенційні атаки.

“На найближчі роки ми не створимо жодного купола над всією територією України. Це неможливо фізично, тому що систем ППО розставити по такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об’єкти нашої держави – просто неможливо. Це дійсно величезна має бути кількість техніки, це надзвичайно дорого, на це треба величезний державний та людський ресурси. Тому, система ППО і в інших країнах світу, зокрема, у таких як США та Європі, – це перекриття певних напрямків. Іншу ж частку систем ППО інших держав виконують винищувачі. Таким чином, літаки, які можуть швидко вилетіти з аеродромів та потрібно перехопити ракету, дрон чи літак, вони діють оперативно, швидко і максимально ефективно. Але для того, щоб все це відбувалося швидко і ефективно, потрібні нові сучасні літаки, які мають новітні радари, ракети, – тобто, це F-16 певної модифікації, найперший кандидат, який міг би виконувати завдання в повітрі щодо перекриття повітряного простору. Але зенітні комплекси, які нам надаються, – це NASAMS, Iris-T, Patriot – три перспективних комплекси, які стануть основою протиповітряної оборони, разом з ППО Сухопутних військ, разом з літаками - вони теж потрібні в певній кількості, щоб наші зенітно-ракетні війська змогли ефективно працювати”, – пояснив він.

Доповнення

Раніше Юрій Ігнат заявив, що те, як українські сили ППО відпрацювали у новорічне свято по ворожих повітряних цілях комплексом NASAMS, ймовірно, є унікальним досвідом.