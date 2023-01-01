"Такого досвіду, мабуть, ніхто не має": у Повітряних силах кажуть, ледве встигали перезаряджати NASAMS

Цитата

"Спрацювали на 100%. (...) Бачимо, що небо було дійсно-таки під надійним захистом. Що ще хочеться відзначити, це все ж таки допомога партнерів. Тому що це такий для них має бути знак-сигнал, тому що NASAMS, ну, просто не встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Вірніше, вони встигали їх перезаряджати, як з артилерії тими NASAMS лупили", - вказав Ігнат.

"Це такого досвіду, мабуть, ніхто не має: застосування цього ЗРК, щоб під час ведення бою прям перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі", - додав речник ПС ЗСУ.

Він наголосив, що те, "наскільки вправно та ефективно і в таких бойових умовах можуть використовувати і застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які тільки недавно, задвалося б, кілька тижнів тому проходили навчання" - "ще один сигнал нашим партнерам".

Доповнення

У новорічну ніч армія рф атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів", запущених ворогом. У переддень Нового року була атака 20 ракетами, 12 з них - збили.