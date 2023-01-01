"Такого опыта, наверное, никто не имеет": в Воздушных силах говорят, едва ли успевали перезаряжать NASAMS

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"Сработали на 100%. (...) Видим, что небо было действительно под надежной защитой. Что еще хочется отметить, это все же помощь партнеров. Потому что это такой для них должен быть знак-сигнал, потому что NASAMS, ну, просто не успевали перезаряжать наши военнослужащие. Вернее, они успевали их перезаряжать, как из артиллерии теми NASAMS лупили", - указал Игнат.

"Этот такого опыт, наверное, никто не имеет: применение этого ЗРК, чтобы во время ведения боя прям перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели", - добавил представитель ВС ВСУ.

Он подчеркнул, что то, "насколько умело и эффективно и в таких боевых условиях могут использовать и применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые только недавно, казалось бы, несколько недель назад проходили обучение" - "еще один сигнал нашим партнерам".

Дополнение

В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом. В канун Нового года была атака 20 ракетами, 12 из них – сбиты.