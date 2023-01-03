Иран может поставлять россии дроны Каспийскому морю, поэтому "шахедов" у рф может стать больше - Воздушные силы

Цитата

“Если они будут делать это такими темпами, как взяли те 2 ночи (судя по озвученной уже нашими определенными спецслужбами информации о 250 штуках, половину они уже, как минимум, использовали), то здесь уже можно условно считать. Не забывайте, что любая партия может быть подвезена еще. россию разделяет с Ираном кусок Каспийского моря, они могут морским путем хоть ежедневно возить те дроны. Вопрос в том, готов ли Иран им предоставлять, имеет ли он столько, будут ли делать под видом производства на условном российском заводе, который они хотели себе построить где-то на территории россии. Всё зависит от поставок. Поэтому готовиться будем, дроны сбиваются”, – отметил он.

Детали

Игнат констатировал, что, начиная с 11 сентября, сбито около полутысячи дронов. Приблизительно или чуть меньше сбито крылатых ракеты. Однако не стоит недооценивать россиян, поскольку сейчас война идет на истощение наших систем противовоздушной обороны, отметил он.

“Так, они (россияне – ред.) поняли, что тупые в ведении своих боевых действий, но недооценивать их здесь не стоит, потому что понятно, что идет истощение систем противовоздушной обороны. В целом – это и техника, и даже человеческий фактор тоже присутствует. Люди готовы, но это действительно влияет и на личный состав. Это влияет, в основном, на боекомплект наших зенитных ракет, иного вооружения, потому что дроны сравнительно дешевы. Враг это понимает. Но другого выхода нет, даже истребители поднимаются в воздух, для того, что перехватывать эти БПЛА. Таким образом приходится реагировать”, – продолжил спикер.

Безусловно, в сбитии “шахедов” помогает западное вооружение, предоставленное партнерами. Оно работает очень эффективно, но его необходимо усиливать. Противник нарастил обстрелы на новогодние праздники. И, разумеется, нужно приобретать больше возможностей для того, чтобы отражать потенциальные атаки.

“В ближайшие годы мы не создадим ни одного купола над всей территорией Украины. Это невозможно физически, потому что систем ПВО расставить по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты нашего государства – просто невозможно. Это действительно огромное количество техники, это чрезвычайно дорого, на это нужно огромный государственный и человеческий ресурсы. Поэтому система ПВО и в других странах мира, в частности, в таких как США и Европе, – это перекрытие определенных направлений. Другую часть систем ПВО других государств выполняют истребители. Таким образом, самолеты, которые могут быстро вылететь из аэродромов и нужно перехватить ракету, дрон или самолет, они действуют оперативно, быстро и максимально эффективно. Но для того, чтобы все это происходило быстро и эффективно, нужны новые современные самолеты, имеющие новейшие радары, ракеты, т.е. это F-16 определенной модификации, самый первый кандидат, который мог бы выполнять задачи в воздухе по перекрытию воздушного пространства. Но зенитные комплексы, которые нам предоставляются, – это NASAMS, Iris-T, Patriot – три перспективных комплекса, которые станут основой противовоздушной обороны, вместе с ПВО Сухопутных войск, вместе с самолетами – они тоже нужны в определенном количестве, чтобы наши зенитно-ракетные войска смогли эффективно работать”, – объяснил он.

Дополнение

Ранее Юрий Игнат заявил, что то, как украинские силы ПВО отработали в новогодний праздник по вражеским воздушным целям комплексом NASAMS, вероятно, является уникальным опытом.