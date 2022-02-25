Рекордные потери для России: ВСУ уничтожили уже более тысячи российских оккупантов

Детали

Как отметили, такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не испытывала за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.

"Русские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные силы Украины стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", — добавили в ВСУ.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

25 февраля продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям Мариуполя.