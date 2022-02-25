Рекордные потери для России: ВСУ уничтожили уже более тысячи российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более 1 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
Детали
Как отметили, такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не испытывала за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.
"Русские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные силы Украины стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", — добавили в ВСУ.
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.
25 февраля продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям Мариуполя.