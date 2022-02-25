Рекордні втрати для Росії: ЗСУ знищили вже понад тисячу російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації становить понад 1 тисяча. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
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Як зазначили, такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
"Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", — додали у ЗСУ.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.
25 лютого тривають запеклі бої у всіх напрямках Маріуполя.
Додамо
З початку вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 400 обстрілів.