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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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З початку вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 400 обстрілів – МВС

З початку вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 400 обстрілів – МВС

Київ • УНН

 • 77036 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Від початку бойових дій в Україні зафіксовано 412 обстрілів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“На цю хвилину (близько 12:20 — ред.) зафіксовано 412 обстрілів від початку бойових дій”, — сказав Денисенко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що за цю добу російські війська обстріляли понад 30 цивільних об’єктів в Україні.

Через обстріли російських окупантів в Україні загинули дві дитини.

Українські Національні Новини

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