З початку вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 400 обстрілів – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Від початку бойових дій в Україні зафіксовано 412 обстрілів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“На цю хвилину (близько 12:20 — ред.) зафіксовано 412 обстрілів від початку бойових дій”, — сказав Денисенко.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що за цю добу російські війська обстріляли понад 30 цивільних об’єктів в Україні.
Через обстріли російських окупантів в Україні загинули дві дитини.