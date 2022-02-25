С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано более 400 обстрелов - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. С начала боевых действий в Украине зафиксировано 412 обстрелов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает корреспондент УНН.
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“На эту минуту (около 12:20 — ред.) зафиксировано 412 обстрелов с начала боевых действий”, — сказал Денисенко.
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Ранее сообщалось, что за эти сутки российские войска обстреляли более 30 гражданских объектов в Украине.
Из-за обстрелов российских оккупантов в Украине погибли два ребенка.