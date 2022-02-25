С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано более 400 обстрелов - МВД

Цитата:

“На эту минуту (около 12:20 — ред.) зафиксировано 412 обстрелов с начала боевых действий”, — сказал Денисенко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что за эти сутки российские войска обстреляли более 30 гражданских объектов в Украине.



Из-за обстрелов российских оккупантов в Украине погибли два ребенка.



