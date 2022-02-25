В Україні через обстріли російських окупантів загинуло двоє дітей – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Через обстріли російських окупантів в Україні загинули дві дитини. Про це повідомив речник - радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.
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"За цю добу через обстріли російських окупантів загинули дві дитини. В Україні на цей момент загинули дві дитини", - сказав Денисенко.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна у результаті вторгнення Росії втратила 137 героїв, із них 10 – офіцери.
Втрати серед російських військових за першу добу масштабного вторгнення в Україну становлять майже 400 вбитих.
Контекст
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.