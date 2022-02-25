В Україні через обстріли російських окупантів загинуло двоє дітей – МВС

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 21337 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 38005 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 60804 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 89477 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 99323 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 97027 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 121413 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165117 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177423 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214905 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 60122 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 78724 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 142039 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 193937 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 27575 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 193927 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 142031 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 273479 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 394590 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 648415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 16908 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92167 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130280 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155563 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176281 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

В Україні через обстріли російських окупантів загинуло двоє дітей – МВС

В Україні через обстріли російських окупантів загинуло двоє дітей – МВС

Київ • УНН

 • 112055 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Через обстріли російських окупантів в Україні загинули дві дитини. Про це повідомив речник - радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

"За цю добу через обстріли російських окупантів загинули дві дитини. В Україні на цей момент загинули дві дитини", - сказав Денисенко.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна у результаті вторгнення Росії втратила 137 героїв, із них 10 – офіцери.

Втрати серед російських військових за першу добу масштабного вторгнення в Україну становлять майже 400 вбитих.

Контекст

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68