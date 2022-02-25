В Украине из-за обстрелов российских оккупантов погибли двое детей – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Из-за обстрелов российских оккупантов в Украине погибли два ребенка. Об этом сообщил спикер - советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает корреспондент УНН.
Цитата
"За эти сутки из-за обстрелов российских оккупантов погибли два ребенка. В Украине на данный момент погибли два ребенка", - сказал Денисенко.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина в результате вторжения России потеряла 137 героев, из них 10 - офицеры.
Потери среди русских военных за первые сутки масштабного вторжения в Украину составляют почти 400 убитых.
Контекст
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.