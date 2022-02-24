Під час вторгнення в Україну загинули майже 400 російських військових — Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Втрати серед російських військових за першу добу масштабного вторгнення в Україну складають майже 400 вбитих. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
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“Думаю, що коли труни сотнями будуть поступати в РФ, антивоєнні настрої будуть зростати, і Путін зіткнеться з певними протестами всередині”, — заявив Арестович.
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Також він повідомив про декілька десятків полонених росіян, які зараз, за його словами, дають свідчення та наголосив, що лише в зоні ООС Збройні сили України знищили сім літаків РФ, захопили танки, знищили бронетехніку, відбили аеропорт Гостомеля під Києвом, операція тривала 9 годин.
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