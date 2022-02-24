Во время вторжения в Украину погибли почти 400 российских военных — Арестович

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“Думаю, что когда гробы сотнями будут поступать в РФ, антивоенные настроения будут расти, и Путин столкнется с определенными протестами внутри”, — заявил Арестович.

Детали

Также он сообщил о несколько десятков пленных россиян, которые сейчас, по его словам, дают показания и отметил, что только в зоне ООС Вооруженные силы Украины уничтожили семь самолетов РФ, захватили танки, уничтожили бронетехнику, отбили аэропорт Гостомель под Киевом, операция длилась 9 часов.

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