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Во время вторжения в Украину погибли почти 400 российских военных — Арестович

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Потери среди российских военных за первые сутки масштабного вторжения в Украину составляют почти 400 убитых. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

“Думаю, что когда гробы сотнями будут поступать в РФ, антивоенные настроения будут расти, и Путин столкнется с определенными протестами внутри”, — заявил Арестович.

Детали

Также он сообщил о несколько десятков пленных россиян, которые сейчас, по его словам, дают показания и отметил, что только в зоне ООС Вооруженные силы Украины уничтожили семь самолетов РФ, захватили танки, уничтожили бронетехнику, отбили аэропорт Гостомель под Киевом, операция длилась 9 часов.

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